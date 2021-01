Rigeo generó debate en las redes tras entregar su postura sobre el aborto: lo hizo con foto junto a su hija

El cantante Rodrigo Del Real, mejor conocido como “Rigeo“, continúa conectando con sus fanáticos tras su paso por el extinto programa de “Mekano“.

Ahora el músico se refirió al tema del aborto, luego de que en Argentina se aprobara esta discusión, mientras que en nuestro país se comenzará a debatir.

“Libre aborto quieren y está bien respeto su opinion .. pero también libre opinión pienso!! Yo no soy el que firma las leyes sólo opino nada más!“, partió señalando el productor musical, entendiendo que su postura generaría polémica.

Luego continuó: “Acá está mi hija ella tiene síndrome de ángel man lo más seguro que muchas si leyeran qué significa este síndrome, abortarian y será su derecho, pero yo me quede con el derecho de mudarla de bañarla hasta que ella o yo nos vamos con dios!!“.

“Creo en Dios igual por si me quieren atacar . Aborto un tema a discutir el cual apoyo lógico que si apoyo eso. Pero con las 3 cáusales y créanme que yo se criar mucho mejor a un hijo que muchas que me escriben groserías por interno o públicamente!!”, añadió luego.

En este contexto sumó: “Una funa por amar la vida y hacer un llamado al sexo con responsabilidad eso es todo .. si es así acepto su funa !! Fin del tema pa mi.”.

Finalmente expresó que él vive 15 días con sus tres hijos, y los otros 15 los menores lo pasan con su madre, por lo que “siento que puedo opinar sobre lo que úno quiera no me insulten por qué yo no insulte a nadie“.

Aquí puedes ver su publicación: