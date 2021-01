Anibal Pachano se refirió a su contagio de Covid-19: “Tenía mucho dolor de cuerpo”

A inicios del 2020 se estrenó el programa “Bailando por un Sueño” en Canal 13, espacio que debió cancelar su emisión rápidamente debido al avance de coronavirus.

Entre los miembros del jurado se encontraba Anibal Pachano, director teatral y bailarín argentino que destacaba por sus look, pero que ahora hace noticia tras dar positivo al Covid-19 y ser un paciente de riesgo.

El artista de 65 años habló con el matinal “Bienvenidos” de Canal 13, recordando además que el argentino tiene cáncer al pulmón con metástasis cerebral, padece VIH y es diabético, por lo que su contagio es extremadamente delicado.

“Me fui a un campo a tratar de estar más tranquilo junto a mi hija y pasó ahora a fin de año que estuve en Carlos Paz con amigos de provincia, y evidentemente alguien estaba contagiado, que me parece que era asintomático. Ahí empezó sin darme cuenta”, partió señalando al programa.

Respecto a su positividad al coronavirus, relató sentir múltiples síntomas: “Me empecé a dar cuenta de que tenía una especie de insolación, que tenía como mucho calor. Si me tocaba la cabeza, me dolía. Tenía un poco de tos y mucho dolor de cuerpo“.

Finalmente expresó que lleva más de 10 días en cuarentena y, técnicamente, ya puede salir. No obstante, aseguró que continuará en aislamiento “unos 4 o 5 días más. No me parece que tenga que salir a lo loco“.