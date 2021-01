Cristián de la Fuente detalló la especial “conexión deportiva” que tiene con su hija: “Estoy muy orgulloso”

El actor Cristián de la Fuente lleva más de 20 años casado junto a Angélica Castro, relación de la cual nació Laura, su hija de 16 años, quien hace algún tiempo expresó sus deseos de vivir en Chile.

Ahora, con una vida en Chile hace 12 meses, la joven ha realizado actividad física junto a su padre en las últimas dos semanas, de manera ininterrumpida, a las 7:30 am.

“La mayoría no entrena cuando no tiene ganas, pero cuando no tengo ganas, entreno igual. Si me puse un desafío, para entrenar cierto número de días a la semana, lo voy a cumplir. Cuando uno se propone un desafío, lo más importante es lograrlo y no decepcionarte a ti mismo”, expresó el actor.

Cristián continuó: “Estoy muy orgulloso de Laura, que lleva 15 días ininterrumpidos entrenando a las 07:30 horas con sueño, sin sueño, con frío, con calor, a veces con cansancio, pero sin excusas”, dijo sobre su hija que es aficionada al fútbol, deporte que practicaba en Estados Unidos y donde era seleccionada de su equipo, y esquí acuático“.

“No competimos, pero me encantaría que me ganara siempre en todo, porque eso significaría que hice bien mi trabajo de padre. La idea es que los hijos sean mejores que nosotros en todo. La educación no tiene competencia”, expresó finalmente.