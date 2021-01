Ignacio Gutiérrez desclasificó accidente que tuvo con Jordi Castell: lo chocó en auto

El animador Nacho Gutiérrez contó, vía streaming, detalles del choque que sufrió el viernes y que lo retrasó para el nuevo capítulo de “Cómplices” que realiza junto a su amiga Fran García-Huidobro por Instagram Live.

“Hoy día, a nacho lo chocaron. No fue nada grave, un detalle, una pequeña colisión, pero lo divertido es quién lo chocó”, relató la animadora mientras esperaba la llegada de Gutiérrez.

Lo anecdótico fue quién lo chocó, ya que la Fran contó que también la chocó la misma persona.

“A mí me chocó también, como hace 10 años, a la salida de un restaurante, en la época que trabajábamos en CHV llegaban muchas facturas al canal de personas que habían sido chocadas por este individuo”, dijo entre risas.

El periodista finalmente se conectó a Instagram e inmediatamente explicó su atraso. En ese momento fue que reveló quién lo chocó: Jordi Castell.

“Podís creer que voy llegando a un lugar, lejos de mi casa, no hay autos, estamos en pandemia, voy llegando, me pongo para entrar y de repente siento por el lado y ‘pamm’… Me estay hueveando que me chocaron. Miro pa’ adentro y Jordi así (manos en la boca)”, contó el ex animador del Buenos Días a Todos.

“Jordi, por qué tú me tenis que chocar a mí”, reclamó Gutiérrez al fotógrafo.

“Me chocó la puerta, nos dimos un abrazo…me contó que te había chocado a ti”, continuó el animador de TVN.

“¿Te rayó la pintura?”, le consultó la ex animadora de Canal 13

“Jordi me rayó la pintura, entonces, ¿Me perdonas ahora? Estaba haciendo la revisión del auto”, sentenció Nacho Gutiérrez en “Cómplices”.