Pamela Díaz desclasificó “secretos” de La Divina Comida: “Hay gente que pide comida hecha”

El pasado lunes la animadora Pamela Díaz desclasificó desconocidos sucesos “La Divina Comida“, incluido de pagos millonarios y otros aspectos.

Esta conversación se dio junto a Jordi Castell, en alusión a las repeticiones del programa culinario de CHV, donde el fotógrafo aseguró que el episodio en donde él participó se ha repetido 19 veces.

Pamela Díaz, por otra parte, señaló que el capítulo en donde aparece junto a José Miguel Viñuela, Sergio Freire y Denise Rosenthal, se ha repetido en 28 oportunidades.

“Me tienen chata. Han pasado cuatro años, yo me separé, esa no es mi casa. Me parece que cuando llevas cinco años mostrando el mismo programa, en la tarde, en la noche, el sábado, es mucho. Nosotros llevamos 28 repeticiones“, narró la ex CHV.

Respecto al programa, Díaz junto a Daniel Fuenzalida y Sergio Rojas, desclasificaron: “Se entregan 100 mil pesos para la comida, pero hay gente que pide comida, pide la comida hecha. Hay personas que piden casas prestadas. Gianella Marengo, quería una casa más grande y más cómoda para cocinar y dijo que esa era su casa”.

En este sentido Fuenzalida expresó que “Pamela Jiles pidió arrendar una casa porque ella no muestra su casa“, lo cual fue acompañado por el relato de Díaz, que señaló que Jean-Philippe Cretton también pidió arrendar un departamento, por una cuestión de privacidad.

Por otro lado Díaz señaló que las preguntas son todas pauteadas, y si alguno no la quiere hacer, la hace otra persona. Además, los regalos son entregados por la producción “y también te dice lo que debes decir“, aseguró.

Finalmente Díaz señaló que las jornadas de grabación son muy largas, pudiendo extenderse de las 18:00 horas a las 04:00.