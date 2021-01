“¿Qué monos tiene que pintar?”: Patricia Maldonado barrió con candidatura a Constituyente de Malucha Pinto y emitió potente opinión sobre Patricia Rivadeneira

La animadora Patricia Maldonado cuestionó duramente la candidatura de la actriz Malucha Pinto a la Convención Constitucional.

En su programa “Las Indomables”, Maldonado señaló: “¡Por Dios! ¿La Malucha Pinto qué monos tiene que pintar? que se dedique a su teatro nomás, y reguleque también“, dijo la animadora.

Tras esto expresó que “yo sé que esto le va a molestar, me importa un soberano cuerno, porque la verdad no me interesa, si hay que limpiar, partamos limando por ahí también”.

En esta misma línea, la animadora Catalina Pulido aseguró que “necesitamos muchas posturas distintas, (…) ¿qué cresta hace tanto actor metido que ya sabemos que todos piensan igual?”, consultó.

Fue en este momento cuando Patricia Maldonado mencionó el nombre de la exagregada cultural en Italia, Patricia Rivadeneira, expresando una particular opinión sobre su ausencia en las candidaturas a Constituyentes.

“Me faltó la Patricia Rivadeneira (…) que a ella la mandaron de agregada cultural de Italia y todos sabemos por qué la mandaron, sabemos muy bien por qué se fue de Chile, eso nos faltó, que ella estuviera ahí para darle otro carácter“, declaró Maldonado. “¡Toma! ya me fui con todo mierda, ¿total? ya no estoy en el canal, váyanse a la cresta”, declaró finalmente.

Escucha sus palabras acá: