“¿Tú también te dejaste la cara de orto?”: Fran García-Huidobro en picada contra mujer que se percató de sus canas

La animadora Francisca García-Huidobro terminó en la peluquería este martes, luego de que se encontrara con una conocida de ella, quien se percató de sus canas.

Según explicó a través de sus “historias” de Instagram, la persona con quien se encontró le consultó si ella había decidido dejarse sus canas, hecho que hizo enojar a la animadora, puesto que ella no las había notado.

“Hoy me encontré con una conocida que me dijo: ‘Fran, ¿te dejaste las canas?"”, comenzó relatando la animadora en un video, añadiendo que luego de eso decidió ir a la peluquería.

“Me vine a oscurecer el pelo porque no tengo ganas, o sea tengo canas pero me las tiño, pero parece que me teñí el pelo muy claro, así que me las vine a oscurecer“, detalló García-Huidobro.

“No les quiero ni decir lo que le quise responder a la que me dijo lo de las canas… ‘¿te dejaste las canas?’, sí, ¿tú también te dejaste la cara de orto?”, dijo finalmente la conductora de TV en su cuenta de Instagram.