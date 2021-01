Ignacio Gutiérrez reveló romance con protagonista de teleseries cuando él estaba en la universidad

El periodista Ignacio Gutiérrez reveló que pololeó con un famoso actor, quien protagonizó una teleserie chilena hace varios años atrás.

En medio de una conversación con la animadora Francisca García-Huidobro, el comunicador aseguró que “había una teleserie -yo no trabajaba en la tele- había una teleserie muy famosa y yo pololeaba con el protagonista“, reveló.

Ante esto, la conductora de televisión reaccionó eufórica e indicó: “¡Yo sé quién es!”, tras lo cual Gutiérrez entregó más detalles de su romance.

“Y yo universitario y yo pololeaba con el protagonista de la teleserie del momento, y una vez se me ocurrió llevarlo a Conti (Constitución), quedo la cagá en Conti, y después era mucha la exposición tuvimos que terminar”, dijo en tono de broma.

Fue en este contexto que García-Huidobro le reclamó por no decir el nombre de su enamorado: “Lo que pasa es que la gente dice que tú tiras la piedra y escondes la mano“, ante lo cual Gutiérrez explicó que “no, pero yo no puedo venderlo a él, él tiene que contar eso, yo no (…) yo no trabajaba en la tele en esa época y nunca hemos hablado de eso”, sostuvo finalmente.