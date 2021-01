“Nacho” Gutiérrez responde a dichos de Hugo Valencia: “Todo tiene un límite”

Una de las grandes polémicas que dejó estos días, fueron las declaraciones que tuvo Hugo Valencia, quien admitió que el otrora conductor del matinal Buenos Días a Todos, Ignacio Gutiérrez, intentó sacarlo del programa televisivo, lo que provocó la respuesta de “Nacho”.

“Los temas faranduleros o de espectáculo es un tema que la gente le gusta y lo pasa bien. A veces son complicados cuando tienes un programa que le va bien o mal, son parte de. Pero todo tiene un límite. En el caso de que alguien se quisiera hacer publicidad por algo, no creo que tenga que entrar en mentiras ni hablar de la honra de alguien”, comenzó diciendo.

“He trabajado en muchos programas de televisión, la gente sabe públicamente los problemas que he tenido o no he tenido y, las alegrías que les he dado también a muchos equipos de personas. Pero no creo que se tenga que incluir mentiras ni cosas que quedan rebotando en el aire. Nunca jamás, he pedido sacar a alguien del aire, jamás lo pediría“, agregó.

“Todo tiene un límite. El que hablen de mi no tengo problema”, agregando que “cuando en su minuto hubo un momento súper complejo yo no estaba en el programa, estaba en otro lado, nunca me metí mucho tampoco, porque no era de mi interés”, cerró.