Camila Recabarren formará parte de nuevo reality y tendrá especial rol: “Desde chica amo la tele”

La modelo Camila Recabarren se ha transformado en un ícono de las redes sociales debido a sus llamativos looks, sumando una cantidad de seguidores en Instagram más que considerable.

En este sentido Camila Recabarren se sumará a un nuevo espacio. Se trata de la segunda temporada del reality de tiktokers “TeamTok“, en donde participará como conductora de la sección de actividades y desafíos de este espacio que debuta este viernes.

“Desde chica amo la tele y los realities. Me encanta participar, entonces que me llamen, yo feliz. Yo veía a las animadoras de los realities y eran otra cosas, las encontraba secas, así que hacerlo me pone súper contenta“, sostuvo sobre este desafío en una entrevista con La Cuarta.

Recordemos que este espacio cuenta con la participación de ocho tiktokers que estarán encerrados por más de un mes en la Team House.