Juan Pablo Queraltó y los códigos en la TV: “Quedan, pero no se sabe si te van a valorar”

El periodista de espectáculos, Juan Pablo Queraltó, realizó un importante análisis de cómo ha cambiado la televisión en los últimos años. El comunicador, afirmó con Jordi Castell que los códigos que antes se tenían, ya no son los mismos.

“Ahora igual existen, pocos, pero hay. También hoy uno se cuida cuando uno genera lazos nuevos. Antes uno se quedaba después de los programas, se contaba la vida y sabías que todo se quedaba ahí”, dijo.

“Hoy no sabes si se puede traspasar esa barrera. Uno se da cuenta porque no sabe qué es lo que pasa al lado, no sabes si te van a valorar o te quieren. Uno se entrega, nos entregamos por el otro”, agregó.

Respecto a las amistades que tiene en la TV, Queraltó cerró diciendo que “una de las grandes personas que quiero mucho es Julio César Rodríguez. A él uno le tiene confianza, pero cuesta generar esos lazos con personas que están recién entrando”.