Iván Arenas entregó detalles de su recuperación tras cirugía de cáncer: perdió 5 kilos y volvió a fumar

Fue a fines de diciembre en donde el comediante Iván Arenas dio a conocer que le detectaron cáncer de colon, por lo que debía ser operado.

Esta cirugía se llevó a cabo hace algunas semanas, la cual salió con éxito y el “Profesor Rossa” entregó detalles sobre su recuperación en el matinal “Hola Chile”.

“No he tenido ningún dolor interno, solamente externo de los tajos normales que te hacen para la operación. Y los primeros días para qué te cuento, comía, baño, de forma instantánea. Y (el médico) me lo había advertido”, partió comentando.

Debido a este cambio de vida, el comediante señaló haber perdido cinco kilos. “Me prohibieron las frutas, verduras. No soy bueno para las verduras, así que no me preocupo tanto. No soy bueno para comer carne. Extrañamente (el médico) le puso mucho énfasis a prohibir las bebidas alcohólicas y le dije ‘oye, si no soy un gran tomador… parece que tengo fama de ser un buen tomador“, expresó.

Finalmente reveló que, a pesar de haberse sometido a una cirugía hace poco y las recomendaciones del doctor, no ha podido dejar el cigarro.

“He fumado menos, sigo fumando igual. Ahí apareció una talla que venía de los infartos, en donde un médico me había dicho, ‘si seguís fumando te vas a morir’. Y yo le dije ‘voh’ también te vas a morir po’, pero de otra cosa”, señaló.

Por último expresó: “Uno va a tener una muerte dependiendo de lo que uno hace, pero entre broma y broma, yo le dije: ‘Yo no voy a fumar ahora. Después de la operación voy a estar una buena cantidad de tiempo sin fumar’. Estoy fumando de nuevo, lo encuentro el ‘descueve"”.

