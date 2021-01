Periodista de CNN arremetió en vivo contra asistentes a fiestas clandestinas: “Este muerto de hambre les manda un mensaje”

Durante la jornada de hoy en CNN el periodista Felipe Hernández emplazó a los asistentes de las fiestas clandestinas que se realizaron en Las Condes, en donde los asistentes arremetieron contra los comunicadores que se encontraban en en lugar.

En este sentido el reportero, en medio de un despacho en vivo, se desahogó: “Utilizando una frase que no nos gustó mucho que nos dijera una persona del barrio alto, este muerto de hambre les manda un mensaje a todos los irresponsables. No se saca nada con un proceso de vacunación sin usar las mascarillas, las medidas de protección y organizando estas fiestas clandestinas, porque no son encuentros privados, son fiestas clandestinas, ya que de todas formas pueden haber contagios y masificarse mucho más”.

Luego continuó: “La jornada de ayer se consideró un récord en lo que va de la pandemia, más de 4.950 contagios nuevos, y eso hace que se ponga cada vez más en riesgo a la población. Hay que tener en consideración que la gente está saliendo de vacaciones a otras regiones, por lo tanto, se pueden contagiar y traer el virus hacia su lugar de origen y terminar contagiando a su círculo familiar y su círculo más cercano”.

