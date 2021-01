Carlos Larraín se molestó tras preguntas sobre su hijo en “Pauta Libre”: “No me toque a mi familia”

Durante el pasado domingo se vivió un polémico momento durante la transmisión del programa “Pauta Libre“, en donde se contó con Carlos Larraín.

El militante de RN no logró controlar su molestia luego de que Alejandra Matus le preguntara sobre su hijo, Martín Larraín, quien fue formalizado por cuasidelito de homicidio, tras atropellar y darle muerte a Hernán Canales la madrugada del 18 de septiembre del 2013.

Cuando la periodista aún no realizaba la pregunta y se encontraba contextualizando, el político señaló que su consulta no iba “bien encaminada”.

En el alegato del RN, expresó que Martín tiene “derecho a vivir” y que esto ocurrió “hace 8 años“.

Tras esto Mirna Schindler sostuvo que sacarían las imágenes y le pidió a Larraín que escuchara la pregunta de Matus, a lo cual accedió. No obstante la situación se volvió a repetir, en donde el expresidente RN no permitió que continuara.

“Yo tengo un aguante sensacional, pero no me toque a mi familia, señora Matus, porque no le corresponde. Hay sentencias, usted puede leerlas. Entérese y vamos a la política, sino nos vamos a dormir, que yo estoy muerto de sueño ¿Listo, Mirna?“, sostuvo Larraín.

Luego de esta intervención Matus finalmente logró hacerle sus preguntas, pero la última fue la que más lo molestó: “¿Cuánto le aporto la familia Larraín a la viuda de Canales para que desistiera del caso?“. Sobre esta, Larraín explicó que el tema ya lo había hablado con Santiago Pavlovic.

Finalmente el exsenador perdió la paciencia y se fue, luego de que José Antonio Neme solicitara que no faltara el respeto. “Tengo un botoncito fantástico. Una incursión más por ahí y buenas noches los pastores ¿Estamos claro? ¿Podemos hablar de política, o no? Cuenta hasta tres: 1, 2…“., expresó antes de cortar.

Aquí puedes revisar un fragmento de lo ocurrido: