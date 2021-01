"Es un bicho de mier...": Yazmín Vásquez reveló que dio positivo al coronavirus

El día de ayer la ex “Milf” Yazmín Vásquez compartió múltiples registros a través de las historias de Instagram, donde reveló que se contagió de Covid-19.

En la serie de videos la periodista parte señalando: “Me han preguntado mucho por qué he estado alejada de las redes, y ahora que estoy más tranquila les cuento, me agarró el Covid“.

Luego continuó: “Este es un bicho de mierda, lo odio. Encuentro que uno no dimensiona lo grabe que esto puede ser hasta que le toca a uno. Yo tengo un familiar muy cercano con Covid y la verdad ha sido un infierno“.

“Es súper difícil estar alejado de la persona que uno quiere y no poder saber y no poder ayudarla. Solo paso por acá para decirles que se cuiden, que sigan usando mascarilla, que mantengan la distancia. Que a pesar de que es verano y es rico, que aprovechemos de relajarnos y se sigan cuidado”, cerró.

Aquí puedes ver el registro que compartió: