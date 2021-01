"Me ha costado mucho (...) mis hermanos brillan por su ausencia": Vivi Kreutzberger reveló cómo ha sido cuidar a su padre de 80 años durante la pandemia

La reconocida animadora de televisión Vivi Kreutzberger fue la nueva invitada al espacio conducido por la comunicadora Angélica Castro en Radio Agricultura, llamado “Tendencias”.

Durante la emisión, la hija de Don Francisco abordó cómo enfrentó la emergencia sanitaria derivada por la pandemia de Covid-19, y qué hizo con respecto a su padre, quien se encuentra en la población de riesgo por tener 80 años.

Desde su perspectiva personal, Vivi confesó que “me ha costado mucho, ha sido un año difícil, porque no me preguntes por qué la gente de la familia decide que la hija se hace cargo (de los papás), porque mis hermanos brillan por su ausencia, pero yo por ejemplo estaba todo el tiempo (diciéndoles) ‘no salgan’, ‘saben por favor tomen las preocupaciones’, ‘tómense el test si alguien va a tener que entrar a la casa"”, sostuvo la animadora.

En este sentido, aseguró que ha estado “protegiéndolo mucho (a su padre) y después también haciendo un coaching importante, porque mi papá ya llega un momento en que dice ‘no puedo más, ya voy a salir’ y yo ‘¡nooo! no vas a salir’ y llamando como para que no lo dejen salir y como aliándome con la gente que trabaja con él o gente cercana”.

A pesar de la distancia con su familia, la reconocida presentadora de TV aseguró que una vez por semana realizan una reunión por Zoom con sus seres queridos.

No obstante, lamentó el tiempo que los adultos mayores, y en especial su padre, han estado encerrados en su hogares para no contagiarse.

“Llevan un año encerrados, y no solamente ellos, todos los adultos mayores, ha sido una cosa tremendamente fuerte y difícil mentalmente, y nosotros como hijos lo que podemos tratar de hacer es tratar de ayudarlos, acompañarlos, ya sea a través de los teléfonos… yo durante 6, 8 o 10 meses que nunca los vi, solo a través de la pantalla“, aseguró finalmente Kreutzberger durante el programa de Angélica Castro.