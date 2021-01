“Un sueño hecho realidad”: WWE le dio una inesperada noticia a Bad Bunny

Este domingo 31 de enero en el Tropicana Field de San Petersburgo, Florida, se realizará la 34ta edición de Royal Rumble, uno de los cuatro “Majors” que tiene la WWE. El evento, considerado el inicio de la ruta hacia Wrestlemania, tendrá dos importantes novedades este año.

La primera de ellas es que, por vez inédita en su historia, no tendrá público en las tribunas debido a la pandemia del coronavirus; razón por la cual los asistentes lo presenciarán mediante el formato “WWE ThunderDome”.

La segunda y quizás la más llamativa es que contará con la presencia del puertorriqueño Bad Bunny, quien interpretará en vivo la canción “Booker T”, perteneciente a su último disco “El último tour del mundo”. Así lo anunció la compañía liderada por Vince McMahon mediante su página web.

“Actuar en el Royal Rumble es un sueño de la infancia hecho realidad. He sido un fanático de WWE de toda la vida y estoy emocionado de subir al escenario y entretener a los fanáticos de todo el mundo”, sostuvo el artista en declaraciones al portal oficial.

BREAKING: Bad Bunny will perform his hit single “Booker T” live at #RoyalRumble THIS SUNDAY! @sanbenito https://t.co/kvT46Ai7c8

— WWE (@WWE) January 25, 2021