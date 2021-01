La desconocida y “grosera” forma en que Delfina Guzmán y Pedro Lemebel se conocieron

“La Delfina me contó el otro día -que yo la llamo cada cierto tiempo- que vio ‘Tengo miedo Torero’, que se emocionó mucho”, momento en el cual la actriz le reveló cómo se conoció con el escritor chileno, asegurando que fue en muy malos términos.

“Te voy a contar un cuento que tengo con el hueón de Lemebel”, le dijo Delfina a Castro a través de una llamada telefónica.

En esta misma línea, aseguró que Delfina le dijo: “Me encuentro con esta mierda (de Lemebel) en Matucana, y me mira como con su nariz respingada y yo lo saludo y le dije ‘lindo, te leo tanto, me leo todos tus libros’, y me dijo ‘ay vieja momia no se qué’“, sostuvo.

Tras esto, aseguró que Guzmán le respondió de la siguiente manera: “Mira, yo nací momia igual que tú naciste maricón, entonces no nos saquemos la suerte entre gitanos“, aseguró sobre su encuentro.

Finalmente, Castro indicó que ese tipo de discriminación no debería existir, y que él nunca se sintió así de discriminado.

