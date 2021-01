“Raquel, sus hijos y su exmarido siempre han expuesto la vida”: Willy Geisse se refirió al complejo momento vivido por su amiga Raquel Argandoña

El reconocido productor de eventos Willy Geisse se refirió al complejo momento que vivió su amiga, la animadora Raquel Argandoña, luego de que su hijo “Nano” Calderón fuera formalizado por la agresión que efectuó en contra de su padre, el abogado Hernán Calderón.

Tras ser invitado al programa online de Juan Goñi, llamado “3X3”, Willy contó diversos detalles de su amistad con Argandoña y reveló cómo fue ese período para ella.

“Tienes hartas fotos con Raquel Argandoña. ¿Eres amigo de ella?”, comenzó consultado Goñi a Geisse, ante lo cual respondió que “soy muy amigo de Raquel, la quiero muchísimo, somos amigos hace muchos años. Una mujer que ha estado en momentos muy difíciles de mi vida y que me ha ayudado. Somos compinches, hemos viajado, nos hemos ido de vacaciones, hemos estado en Tahiti de vacaciones, en Hong Kong, en distintos lugares con ella. Lo he pasado súper bien”, dijo, según recogió Glamorama.

En este sentido, explicó que “yo conozco a la Raquel amiga, no al personaje. Son dos. Hay una que es personaje y la otra que es la amiga, que la he visto lavando platos, tranquila, chascona, chacoteando en la calle. Tengo una amistad muy tierna con ella”, sostuvo.

“Desde fuera se ha visto que ha tenido un año complejo Raquel en su fuero familiar. ¿Has podido estar con ella, apoyarla en todo lo que le ha pasado?”, preguntó el conductor del programa, ante lo cual Willy respondió que fue sumamente complejo el proceso por el que pasó Argandoña.

“Sí, pero Raquel no necesita gente que esté encima de ella. Tiene la película muy clara siempre. Cuando fueron todos los episodios que ya sabemos, fueron complicados, yo mandé mensajes de texto. Tampoco la llamaba para hablar con ella, porque tampoco quería que se sintiera presionada o para que me contara lo que pasó o no pasó. No me interesaba. Me interesaba que ella estuviese bien y que pronto solucionara todos sus problemas como tienen todas las familias”, apuntó Geisse.

“Yo no soy un amigo muy invasivo. No me gusta y no me gusta que lo sean conmigo. Me gusta saber que la gente está y podemos conversar. Pero esa gente que te invade a preguntas ‘¿y por qué?’, ‘¿para qué?’, no, doy un paso atrás”, añadió.

Finalmente indicó que “yo creo que fue muy grave lo que pasó, muy, muy grave. Creo que la prensa hizo lo que tenía que hacer porque era una familia mediática y Raquel, sus hijos y su ex marido siempre han expuesto la vida. Por lo tanto, eran las reglas del juego. Si estamos en esto es sin llorar“.

“Fue muy grave lo que pasó. Yo soy amigo de Raquel. Sus hijos los respeto y los quiero porque son hijos de mi amiga, pero me interesa que mi amiga esté bien y en armonía“, concluyó.