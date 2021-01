Yazmín Vásquez fue acusada de viajar en avión con Covid-19: debió salir a aclarar la situación

Hace algunos días la comunicadora Yazmín Vásquez anunció que dio positivo al covid-19 hace unas semanas, señalando además que un familiar se encontraba en la misma situación.

“Este es un bicho de mierda, lo odio. Encuentro que uno no dimensiona lo grave que esto puede ser hasta que le toca a uno. Yo tengo un familiar muy cercano con COVID y la verdad ha sido un infierno”, sostuvo la exintegrante de “Milf” a través de unas historias que compartió en Instagram.

Poco después de comunicar esto, la periodista tomó un vuelo hacia Temuco, lo que generó una serie de críticas entre sus seguidores.

Debido a eso, Vásquez debió salir a dar explicaciones. “A todos aquellos que me escriben en mi Instagram y me dicen que yo viajé en un avión con COVID, quiero que sepan que antes de subirme al avión me pidieron mi certificado de alta, porque acá la Seremi de Salud te exige que no puedes salir de tu casa sin que te den el alta“, partió señalando.

Luego continuó: “Yo jamás sería tan irresponsable de subirme un avión sabiendo que tengo COVID y obviamente contagiar al resto de las personas“.