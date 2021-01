¿Regresará?: Imitador de Luis Miguel en “Yo Soy” entregó detalles de su recuperación tras contagio con coronavirus

Si bien la última vez que participó el imitador de Luis Miguel en “Yo Soy” fue el domingo pasado, Hans Mellado, su imitador, debió abandonar la competencia de manera abrupta, tras contagiarse de coronavirus.

Para su fortuna su recuperación ha sido rápida, de acuerdo a lo que detalló con el portal Página 7, por lo que no descarta volver al set de CHV.

“Fueron 10 días complicados, ahora ya estoy sin oxígeno y me darán el alta para terminar la recuperación en casa“, partió comentando, sumando a que debía “reposar las cuerdas vocales y hacer ejercicios para desinflamarlas”.

Respecto a su regreso al espacio, el imitador del “Sol de México” señaló: “Queda la posibilidad de volver, pero lo veo difícil (…) De momento no, tendrían que darse otras condiciones: pago de pasajes, hotel, para no exponerme de nuevo en un viaje tan largo. Tendría que hablarlo con la producción. Más adelante podría revisar la situación, no fue algo fácil pasar por esto“.