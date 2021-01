“Amenazó a la producción del programa”: Los crudos detalles del “peor recuerdo” de Viviana Nunes en TV tras enfrentamiento con “Kel” Calderón

La animadora Viviana Nunes recordó uno de sus “peores” momentos vividos en televisión, tras ser invitada al programa “3×3” conducido por Juan Goñi.

En el espacio, Nunes recordó cuando estuvo en la conducción del programa de Mega “Mira quien habla”, momento en el cual tuvo un duro encontrón con la modelo Raquel Calderón.

“Recuerdo especialmente un programa donde Giancarlo Petaccia estaba de vacaciones, pero como estábamos de partners yo asumía la conducción del programa cuando él no estaba. Y hablamos de la Raquelita Calderón, porque era muy niñita en esa época que estaba comenzando un romance con Pablo Schilling, que es un modelo, o era modelo, no sé en qué estará hoy en día. Y a ella no le pareció”, comenzó relatando Viviana.

A esto añadió: “La niñita con una personalidad tremenda. No le pareció y llamó por teléfono. Atendieron del switch. Y amenazó a la producción del programa que, si no la sacaban al aire, dentro del programa, ella iba a entablar una demanda hacia el programa“, sostuvo.

“La sacan al aire. Entonces me dicen ‘Viviana, está aquí Kel Calderón al teléfono. Escúchala. Tú no hables nada’. Estaba todo dirigido por el sonopronter, por lo menos en esa época. No sé qué porcentaje de dirección de ‘sono’ habrá hoy, pero en esa época era un 100%. ‘Tú no hables. A ti te va a apoyar Andrés Baile’, que era uno de los panelistas”, reveló Nunes.

En este sentido, explicó que “la niñita me dio vuelta y media. ‘Señora tal por cual, usted qué se cree’. ‘Usted que aquí, que allá ’, ‘que anduvo con este, con fulano…’ Decía una cantidad de barbaridades. Yo decía ‘Dios mío, ¿qué demonios?, ¿qué es esto?’. Yo le hacía señas a la cámara. Iba a hablar. Le iba a decir ‘mijita por favor cálmese, este es un programa de televisión donde en muchas situaciones nos reímos, porque son situaciones jocosas’. Si era una tontera. Pasaron a buscar comida rápida, habían ido al departamento de Pablo Schilling y estaban empezando a pinchar”.

“A ella no le gustó que se hablara del tema y me agredió de una forma sumamente fea y no se me dejó defenderme. Andrés Baile dijo ‘oye, apacigüemos las cosas’. Era mi defensor, pero bueno, bla, bla, bla. Y ella no paraba. Los latigazos eran sumamente fuertes. De verdad es el peor recuerdo que tengo de mi época que hice farándula“, sostuvo finalmente la animadora.