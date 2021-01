El potente consejo que le entregó Felipe Camiroaga a Daniel Fuenzalida en sus tiempos de “parranda”

Un potente consejo fue el que le entregó el fallecido animador de televisión Felipe Camiroaga al comunicador Daniel Fuenzalida, actual conductor del programa “Me Late Prime”.

Según explicó Fuenzalida durante su programa, trasmitido por TV, el fallecido animador le recomendó que no asistiera a tantas fiestas, puesto que esto podría afectar en su vida.

“Yo fui a muchos eventos, yo en los años 90 debo ser el gallo que fue a más eventos”, reconoció Daniel, explicando que producto de esto Felipe lo llamó en dos ocasiones.

“De hecho, en dos oportunidades Felipe Camiroaga me llamó en la radio, porque yo grababa un programa a las 12 en la radio y él grababa ‘El Washington’ para la radio Corazón, y en dos oportunidades me dijo, me recomendó, ‘sabes qué hueón tu vas a todas, he sabido que hay en un evento en un sello y ahí estás, entonces trata de ir menos’“, recordó Fuenzalida.

Tras esto, Sergio Rojas aseguró que “no, pero tú te portabas mal en el evento”, tras lo cual Daniel reconoció que hubo veces en que “me tenían que echar”.