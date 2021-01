“Siete meses guardándoles este secreto”: Exchica reality Fer Figueroa revela con elegante postal que está esperando a su primer hijo

La exchica reality Fernanda Figueroa reveló a través de sus redes sociales que se encuentra a la espera de su primer hijo y que ya tiene siete meses de embarazo.

La hija del entrenador “Fantasma Figueroa” expresó en su cuenta de Instagram que estuvo “7 meses guardándoles este secreto ❤️😍”, junto a una elegante postal donde muestra su pancita de embarazada.

En este sentido, explicó que siente “miles de emociones que no se como explicar pero lejos mi año está comenzando de la mejor forma Jamás creí que una pandemia le traía una cosita pequeñita que se convertiría en lo más importante”, dijo la modelo.

En entrevista con AR13, Figueroa reveló que “estoy pololeando, hace un año, felizmente con él. Este pololeo lo decidí tener solo para mí, no publicarlo, no exponerlo porque con mis otras relaciones que expuse no me fue muy bien”, sostuvo.

Finalmente aseveró que “él no tiene nada que ver con la tele, y no está ni ahí con la tele, ni con mi rubro, ni con absolutamente nada de eso. Él tiene su trabajo aparte y ha sido mucho más sano, mucho más lindo porque la gente no te llena de basura la cabeza”, dijo.

Revisa la publicación acá: