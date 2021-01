“No carreteo, no tomo”: Usuarios viralizan antiguas declaraciones de Cami Gallardo tras su detención

Durante esta jornada se dio a conocer la detención de la cantante Camila Gallardo, luego de que fuera sorprendida realizando una fiesta clandestina en su departamento, ubicado en el Hotel W de Las Condes.

Frente a esta situación, la artista chilena pidió perdón a través de su cuenta de Twitter, donde expresó que “a raíz de los hechos conocidos públicamente la mañana del 31 de enero, quiero no solo asumir mi error, sino también disculparme por haber transgredido las medidas del Plan Paso a Paso impulsado por el Ministerio de Salud“, declaró.

Junto a esto, precisó que el sábado “excepcionalmente invité a comer a mis amigos a la terraza de mi departamento al aire libre. (…) A la comida invité a siete personas, pero desde principios de enero el aforo máximo de grupos es de 5”, sostuvo la artista.

“En ningún caso esta reunión fue de carácter clandestino ni con el objetivo de transgredir alguna norma“, dijo la cantante.

Antiguas declaraciones

Fue a raíz de este tema que diversos usuarios de redes sociales recordaron y viralizaron una antigua entrevista realizada por la artista al diario La Tercera, donde abordó su vida personal y carrera profesional en el año 2018.

En la entrevista, Gallardo aseguró que maneja la “ansiedad” manteniéndose “con hambre. El conformismo es la madre de la pereza y cuando te conformas, la carrera se te va a la punta del cerro, porque sientes que hiciste todo y no tienes que esforzarte. Yo no salgo a carretear, no tomo, me cuido la voz y hago deporte porque no estoy conforme, porque quiero más. Y no es ambición de dinero, sino porque la música es lo único que me mantiene viva“, sostuvo, hecho que fue cuestionado por los usuarios de Twitter.

