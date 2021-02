"Arrasó con todo (...) realmente es catastrófico lo que pasó": Teresita Reyes cuenta su experiencia con el aluvión que afectó al Cajón del Maipo

La reconocida actriz chilena Teresita Reyes fue una de las afectadas por el aluvión registrado en San José de Maipo, en la Región Metropolitana.

Consultada respecto a esta situación por Radio Agricultura, la artista nacional detalló que su hogar sufrió de las consecuencias de este fenómeno, pero que no fue tan grave cómo lo vivieron otras familias de ese lugar.

“Nosotros estamos bien gracias a Dios. Yo me anegué un poco, pero ya lo solucioné, tuve que cambiar unas panderetas”, sostuvo Reyes, agregando que en el sector donde vive no tuvieron grandes consecuencias del aluvión.

“Aquí no pasa nada en Las Vertientes, nosotros estamos súper protegidos, o sea pasa lo mínimo, si lo terrible es lo que pasa arriba. Arriba es espantoso, arrasó con todo el pueblo“, afirmó la actriz nacional.

Eso sí, agradeció que en la comuna existe una red de apoyo “increíble, los vecinos son encantadores, son amororísimos, entonces empezó la ayuda muy rápido, y estamos todos pendientes de lo que pasa”, afirmó.

No obstante, detalló que “esta vez fue mucho peor, porque nadie se veía venir esto en pleno enero y empezando febrero, entonces fue súper caótico todo y fue fuerte“, aseveró.

“Y la gente allá (perdió) ropa, medicamentos, camas, todo… ¡perdieron todo!“, reveló Teresita, agregando que espera una ayuda de parte del Gobierno.

“Esperemos que Gobierno se ponga con alguna ayuda, yo creo que sí, porque es una catástrofe, realmente es catastrófico lo que pasó“, expresó Reyes.

En este sentido, Teresita puntualizó en que la gente necesita principalmente “medicamentos, necesitan ropa de niño, necesitan ropa de adulto, frazadas, cobertores, ojalá que muebles, camas, todo“, dijo la actriz chilena.

“Si arrasó con todo, con las casas completas, gracias a Dios no hubo muertos“, complementó la intérprete, añadiendo que “fue espantoso el sábado, pero ya pasó y ya estoy llamando a los maestros que vengan, es un gasto que no estaba previsto (…) pero no hay otra, hay que arreglar”, dijo finalmente Reyes.