Definitivo: Valentina Roth terminó la relación con su pololo Tomás Correa: desclasificó los motivos

La ex “Calle 7” Valentina Roth hace unos años se encontraba pololeando con Tomás Correa, relación que recientemente habría llegado a su fin el pasado fin de semana.

Esta situación fue desclasifiada por la misma joven, quien narró la situación a través de las redes sociales. “Habíamos terminado como tres veces, un par de días, y volvíamos, pero ahora es definitivo“, sostuvo.

Respecto al motivo de su quiebre, Vale Roth sostuvo que fue por “mensajes subidos de tono” que tendría en su celular, los cuales encontró él cuando ella dormía.

No obstante esta no fue la única versión del quiebre, ya que Tomás también entregó más detalles, señalando que no solo eran mensajes, sino también imágenes y una junta pendiente con la otra persona.

Finalmente Vale Roth le deseó lo mejor a su expareja. “Que le vaya bien nomás, las mejores vibras“, cerró.