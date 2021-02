Fran García-Huidobro recordó vieja polémica con Jani Dueñas: “Dijo que yo no tenía cerebro”

En el marco de una nueva edición del programa web “Cómplices”, conducido por Fran García-Huidobro e Ignacio Gutiérrez, la ex rostro de Canal 13 desclasificó una polémica vivida junto a la comediante Jani Dueñas.

La situación se enmarcó en el Festival de Viña 2019, donde “Patana” fue pifiada tras 21 minutos de rutina. “Cuando ella actuó en la Quinta Vergara habíamos cuatro pelagatos (sic) en la segunda fila aplaudiendo, diciéndole ‘¡vamos, vamos, vamos!’, porque es angustiante estar en la Quinta Vergara y ver a una actriz pasarlo tan mal“, recordó en principio la otrora conductora de “Primer Plano”.

Bajo esa misma línea ahondó en dicho episodio. “Bueno, no sólo no me llevé ningún agradecimiento, sino que después dijo “que yo no tenía cerebro y un montón de cosas más“, aseveró.

Huidobro, además, hizo hincapié en que nunca hubo un “mea culpa” por parte de Dueñas dada su pobre actuación en la Quinta Vergara. “Ella dijo que el público no la entendía. O sea básicamente que 14.500 personas eran hueonas (sic)“, finalizó.