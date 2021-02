“Clasista” es lo más suave que le dijeron: Karol Lucero genera polémica tras compartir singular imagen junto a un seguidor

El animador Karol Lucero nuevamente está en la polémica -y fue funado por redes sociales- luego de que compartiera una singular publicación en su cuenta Instagram.

En la red social, el exrostro de Mega publicó una postal junto a un repartidor de delivery, luego de que éste le solicitara sacarse una fotografía con él.

Junto a la imagen, Lucero declaró que “fue un gusto Luis. Tenía dos opciones quedar como un wn pesado y seguir de largo o un wn si tenía malas intenciones y me robaba el auto… pero la confianza crea una mejor sociedad“, dijo, lo que generó gran polémica en las redes sociales.

En este contexto, hubo varios usuarios quienes tildaron de “clasista” al animador, por el hecho de haber insinuado que esta persona podría haberle robado el auto.

Frente a las críticas que recibió, el Lucero decidió defenderse y enviarle un mensaje a todos sus “haters”: “¿Y tú? Qué haces en mis redes si te caigo mal? ¿Por qué miras mis publicaciones si se supone no te importo?. Gracias por pasar, quieras o no, solo hablas de cosas que consideras importante, pero no te culpo, debes llevar una vida tan aburrida que es mejor meterse en la mía“, manifestó, en compañía de una frase del pintor Salvador Dalí.

Revisa acá algunas reacciones:

Lo que hizo el Karol Dance eso sí q es un gran ejemplo de lo q es ser un maricon sonriente!!

Es como cuando invitas a alguien a tu casa y después te enteras q te salio pelando, ese wn no tiene nada de humilde, es un tipo clasista.

No sé cómo hay gente que lo sigue, detestable!! — 🌸 ® Iʀᴀ ♍ 🌸 (@irenesitaa) February 2, 2021

Impresionante lo aweonao y super clasista de Karol Dance. — badgalmaripi (@badgalmaripi) February 3, 2021

karol dance mmmm

¿si fuera clasista me sacaría una foto con un flaite? — si po’, yeye ✨ (@camizapata__) February 3, 2021

KArol Dance: Que mal esa gente que ve mal a la gente con menos lucas

* Acaso si fuera clasista podría hacer esto? * pic.twitter.com/FmJfhm0vxY — ElCastillo (@ElCastilloScl) February 3, 2021

Clasista, degenerado, facho, arribista. Te podis meter tu plata por la raja, amoral. Todos nos vamos de acá sin un peso — Nicasio Gruñeli ⚫⚪⚫ (@GustavoBulsara) February 3, 2021

Este conchesumare del Karol Dance me supera ahahahahahahahahahahahahaahahahahhahaa ohhhhh el qlao desatinado xdddddddddddddddd — MICHINEWS (@pada1616) February 3, 2021

A estas alturas podríamos empezar a medir a los funekes en una escala de Karol Dance. Así como los jumbitos, KarolDances — Asumamos Jajaja (@asumamosjajaja) February 3, 2021