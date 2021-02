“Te voy a retar en privado”: Antonio Vodanovic se “molestó” tras broma de Jean-Philippe Cretton en “Yo Soy”

Durante la jornada de ayer se estrenó un nuevo capítulo de “Yo Soy”, espacio de CHV en donde se busca al mejor imitador del país, y se presentó Barry White, deslumbrando con su talento.

“Estoy muy feliz viviendo esta experiencia, orgullosísimo de representar a una de las voces más importantes de la historia y también el peso que eso significa, claro está”, sostuvo el doble del reconocido intérprete en el escenario.

No obstante un peculiar momento se vivió entre Jean-Philippe Cretton y al jurado Antonio Vodanovic, esto luego de que el periodista bromeara con la profunda voz del exponente del R&B.

“Yo sé que los consejos siempre los da el jurado, pero me podría dar un consejo sobre cómo conquistar a una mujer con una voz como la de usted, cómo decirle algo…”, partió consultando Cretton.

Ante esto el imitador replicó: “No hace falta más que dos copas de lo que usted quiera beber, puede ser un vino, una champaña, un jugo… una luz tenue y de fondo la música de Barry White. Si no la hace con eso, mejor dedíquese a otra cosa”.

Jean-Philippe agradeció el consejo, asegurando que lo pondría a prueba en casa, repitiendo la palabra “Fiera” en voz grave, aludiendo a su relación con Pamela Díaz.

Esto generó una dura mirada de Vodanovic, a lo cual reaccionó Jean-Philippe: “No me dice nada y me mira. No sé si me va a retar”.

El exanimador del Festival de Viña del Mar expresó: “Te voy a retar en privado después. Las intimidades en este programa no se cuentan“.

Finalmente Cretton se defendió: “Pero yo no he dicho ninguna intimidad“.