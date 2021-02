“Tuve algunas diferencias…”: Daniel Valenzuela habló sin filtro sobre sus expololas

El animador Daniel Valenzuela habló sin filtro sobre sus exparejas, tras ser invitado al programa que conduce Martín Cárcamo y Diana Bolocco, transmitido por la plataforma de Instagram.

Durante el espacio, el locutor radial comenzó abordando sus antiguas relaciones, entre ellas la que tuvo con la modelo Camila Andrade.

“¿Tú con la Camila Andrade conviviste?”, fue la pregunta que realizó Cárcamo, tras lo cual Valenzuela explicó que “sí poh, esta casa ha tenido dos administraciones. He cambiado respaldos cuatro veces, he cambiado colchones, he hecho harto cambio de inmobiliario”, sostuvo.

“Ahí en esa casa viviste con la Yamila Reyna y con la Camila, ¿con las dos?“, consultó nuevamente el expresentador del Festival de Viña, siendo respondido por Daniel de la siguiente manera: “Claro, no al mismo tiempo poh, alternancia en el poder“, dijo.

“¿Y tienes buena relación con todas tus ex? Porque tú la otra vez contaste públicamente que tenías una excelente relación con la Paloma (Aliaga, su ex esposa. Tienen dos hijas)”, preguntó Bolocco, ante lo cual Valenzuela indicó que “sí, más allá de papá y mamá, tengo una muy buena relación“.

“¿Y con tus otras ex también?”, reiteró la conductora de TV. “También. Hablamos, no siempre, pero cuando hablamos es en buena onda. Con Camila estuve un rato en la radio también. Con la Yamila tuve algunas diferencias pero ya sanadas“, respondió Valenzuela, agregando que con la modelo chilena estuvo alrededor de un año y medio, mientras que con la actriz argentina estuvo “año cuatro, por ahí. Es mi promedio”.

“¿Y ahora cómo está ese corazón? Porque durante la cuarentena yo me sorprendí con una noticia… Supimos por las redes, no sé si saliste o tuviste una relación o algo con la Marité Matus, la ex de Arturo Vidal. ¿Tuviste algo serio con ella?“, consultó la animadora al locutor radial.

“Tuvimos muy buena onda. Me cuesta… ¿Sabes lo qué pasa? Aprendí a no hablar nada más del corazón, de amor, porque ya hablé tanto, como que de repente la cagué tanto, entonces aprendí, muy ostra”, respondió Valenzuela.

“Porque además la gente me daba el sello del pobrecito todo el tiempo, entonces cualquier cosa ‘pobrecito’, y ya me cansó. Entonces me hice la promesa de no hablar más temas del corazón porque siempre era lo mismo, temas del corazón, en los programas temas del corazón. Y lo entiendo pero al final dije ‘no voy a hablar más’”, dijo finalmente.