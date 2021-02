“Me hicieron mierda toda la vida…”: Vale Roth “explota” ante mensajes que recibió por el motivo de su quiebre con su expareja

Un potente mensaje fue el que publicó la bailarina Valentina Roth en su cuenta de Instagram, luego de que se destapara su quiebre amoroso con su expareja Tomás Correa.

Cabe recordar que hace algunos días Roth anunció el término de su relación, explicando que había cometido un error, puesto que su pololo en ese entonces descubrió que mantenía conversaciones con otros hombres.

“Él se sabe mi clave y yo no me sé la de él. Se metió y vio una conversación con un huevón, media ‘jote’. No hubo foto, ni nada. Un par de palabras”, contó la exchica reality hace algún tiempo.

Fue en este contexto que Roth recibió todo tipo de comentarios por esta situación, lo que hizo “explotar” a la bailarina, quien envió un categórico mensaje en sus redes sociales.

“Gracias por sus mensajes de tanto amor, es maravilloso. No sé, a la gente como que le encanta mandar y mandar odio y sigan mandándolo, si se quedan tranquilos con eso, tranquilas, tranquilos, porque son hombres y mujeres, me da igual ya”, declaró Roth.

A esto añadió: “Imagínense que a mi me hicieron mierda toda la vida, todos desde chica me trataban como el pi… y acá estamos. ¿Ustedes creen que ahora haciéndome daño me van a hacer algo? Yo siempre voy a insistir y con convicción lo digo, que soy una buena mujer y una buena mina y sí, me mandé una cagá y mandé un mensaje, ya la cagué, onda, ¿toda la gente es perfecta y no comete errores?“, dijo finalmente.