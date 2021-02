Fue su entrevista más “humillante”: Jean Philippe Cretton reveló la incómoda conversación que mantuvo con la actriz Sarah Jessica Parker

El periodista Jean Philippe Cretton reveló detalles de la entrevista “más humillante” que tuvo que realizar hace ya varios años atrás, a una famosa actriz estadounidense.

Según explicó en el programa online “¿Qué pasó ayer?”, donde comparte con el comunicador Mauricio Jürgensen, el animador sostuvo una entrevista con la reconocida intérprete Sarah Jessica Parker.

“Mi pauta era buena, yo creo que soy un buen entrevistador. Y, de repente, llega la mano negra“, comenzó explicando el profesional.

En este contexto, precisó que el productor a cargo decidió cambiarle las preguntas que Cretton le haría la actriz, por otras consultas bastantes “superficiales” a su juicio.

“Me muestra y eran: ‘¿Qué se siente ser una influencer?, ¿cómo te vistes en la mañana?, ¿cómo vistes a tus hijos en las mañanas?’ Y yo veo esta hueá y digo ‘yo no puedo hacer estas preguntas’“, contó.

Y aunque se negó a realizar estas consultas en una primera instancia, posteriormente decidió hacerlas de igual manera por su compromiso con “la marca”.

“Yo no estaba preguntando de física cuántica, pero sí quería saber del mundo de Hollywood, de su relación con la actuación“, aseguró, agregando que la actriz respondió a cada una de sus preguntas, aunque con cierta incomodidad.

No obstante, lo peor vendría después, según detalló Cretton: “Llega una compañera de, no sé, la Revista Paula. Se sienta y le dice ‘Sarah, me gustaría saber de tu relación con el feminismo en el mundo’. Y ella lo primero que dice es: ‘¡Ay, al fin preguntas interesantes!’“, sostuvo.

Finalmente, Jean Phillipe afirmó que se sintió “humillado” con esta experiencia.