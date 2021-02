“¡Me odiaban!”: Daniel Fuenzalida recuerda las “provocaciones” que él les hacía a los periodistas de prensa de CHV

El animador Daniel Fuenzalida recordó algunas de las provocaciones que él les hacía a los periodistas del área de prensa de Chilevisión, tras revelar que existía cierta enemistad entre él y los comunicadores.

Durante el programa “Me Late Prime”, Fuenzalida partió contando que no se llevaba bien con los periodistas puesto que ellas hacían “un mundo aparte” en el canal.

“Yo en ese tiempo la verdad es que era bien pesado con alguna gente de prensa, porque ustedes saben que siempre prensa es como un canal aparte, y a mí me caían mal porque almorzaban distinto, en un lugar distinto, se creían como más cuicos”, sostuvo Fuenzalida.

En este sentido, comentó que para molestarlos, él se paseaba con una botella de whisky antes del horario de las noticias, como una manera de “provocarlos”, ya que habían muchos profesionales a quienes les gustaba beber este tipo de tragos fuera del horario laboral.

“A mí el director ejecutivo de aquella época me dejaba tomar en el canal, entonces yo me podía pasear con un whisky, entonces a mí me dejaban tomar en los pasillos“, aseguró, añadiendo que en este tiempo usaba zapatos con zuecos.

“Los de prensa me escuchaban que yo venía caminando con zuecos”, comentó, añadiendo que él se paseaba cerca de las 20:30 de la noche con su botella de alcohol.

“Entonces yo llegaba a los 20:30 con los zuecos, y ellos a las 21:00 iban las noticias, estaban cerrando los reportajes, las notas, estaba el director ahí, y yo llegaba, abría la puerta y decía: ¿Perrito, quién quiere un whiskycito?”, reveló Fuenzalida.

“Pero eso es provocar”, respondió Pamela Díaz al escuchar su historia, tras lo cual Fuenzalida confesó que “¡me odiaban!”.