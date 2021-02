Melina Figueroa replicó a críticas que recibió por forma de criar a sus hijos: “No me conoces”

La tendencia de “Preguntas y Respuestas” a través de Instagram, la cual ha sido liderada por famosos, parece estar lejos de desaparecer.

A través de interrogantes de los cibernautas, los rostros desclasifican episodios privados de su vida, o algunas posturas que poseen.

Una de las que se sometió a esto fue la argentina Melina Figueroa, quien entregó una dura respuesta a quien criticó cómo criaba a sus hijos.

“¿Por qué le enseñas cosas tan aburridas a tu hijo?“, fue lo que preguntó una seguidora, a lo que la exchica reality entregó una contundente respuesta.

“No me conoces en la intimidad con mi hijo, no sabes ni un cuarto de lo que yo le enseño a mi hijo, así que le recomiendo chequear qué es lo que estás haciendo en tu vida que te hizo pensar eso de la mía”, partió señalando.

Luego continuó: “Tal vez tu vida es tan aburrida que piensas que la de los demás también. Recuerda que, lo que te molesta del otro, es un espejo de lo que te molesta de tu propia vida“.

A la vez también se refirió al comentario donde “lamentaron” que Ian, su bebé, tuviera los ojos más oscuros que cuando era pequeño.

“Qué lástima que pienses que solo un ojo claro es un ojo ‘lindo’, y lástima te deberían dar otras cosas, por esa razón no comparto tanto la cara de mis hijos, porque ellos son pequeños indefensos que no se merecen ser juzgados ni calificados por nada ni nadie”, expresó.

Aquí puedes ver sus publicaciones: