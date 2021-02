Fran García-Huidobro recibió múltiples críticas tras descuido en las redes: “Me quiero poner a llorar…”

La animadora Francisca García-Huidobro se ganó más de un reto en las redes sociales, luego de que compartiera delicada información.

Recordemos que la conductora de “Cómplices” regresó a Santiago tras sus vacaciones, lugar en donde está sola ya que sus hijos se encuentra con su exesposo, Julio César Rodríguez.

En este sentido la animadora se quejó de que su vecino estaba realizando arreglos en su casa, con lo cual generaba molestos ruidos.

Tras esto, entregó múltiples detalles de su paradero y medidas de seguridad con las que protegía su casa, detallando incluso que en todo el vecindario solo estaba ella y su vecino.

Esto le valió para múltiples críticas, de lo cual expuso una serie de videos pidiendo disculpas.

“Ya, oh, pero no me sigan retando, si ya entendí“, partió comentando en uno de los registros.

Luego continuó: “Ya, si con los años yo me he puesto menos porfiada y les hice caso, ya borré todas las historias, así que solo ustedes lo saben, no le cuenten a nadie, porfa”.

Por último expresó: “Pero, por favor, no me sigan puteando, ¿ya? Me quiero poner a llorar de la cantidad de puteadas que he recibido, ya borré todas las historias, así que no pasa nada”.

Aquí puedes ver algunas capturas del momento: