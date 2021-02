“Hermoso cambio”: Katherine Orellana deslumbró a seguidores con “sutil” modificación en su rostro

La cantante Katherine Orellana se ha mantenido bastante activa en las redes sociales durante el último tiempo en las redes sociales.

Ahora la intérprete sorprendió a sus seguidores tras compartir un nuevo cambio de look, el cual se suma a las múltiples modificaciones que se ha realizado durante la cuarentena.

En esta oportunidad visitó a un especialista para someterse a cambios en su cara, según lo que detalló.

“Les cuento que yo al fin me estoy arreglando el caracho para que no me lo pidan mas jajaja broma!!! Hoy vine a visitar a @dra.jusycarrilloa para realizar unos hermosos retoques en mi cara“, partió comentando.

Tras esto precisó: “Fue un cambio delicado y sutil como solo la @dra.jusycarrilloa lo sabe hacer, tiene una mano de ángel. La primera 📷 es del antes 👃🏻las otras el hermoso después“.

La cantante compartió una serie de imágenes en donde enseñó el sutil cambio, el cual fue aplaudido por sus seguidores.

“Sutil, pero hermoso cambio“, “Linda Kathy” y “Me encanta cuando nos regalamos tiempo para estar bellas“, fueron algunos de los mensajes que se dejaron ver.

Aquí puedes ver la publicación: