“No hay onda”: La polémica afirmación de Pamela Díaz sobre dupla televisiva entre Monserrat Álvarez y JC Rodríguez

Una polémica afirmación fue la que realizó la animadora Pamela Díaz sobre la dupla televisiva compuesta por los periodistas Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez en Chilevisión.

Durante uno de los últimos capítulos de “Me Late Prime”, la animadora sostuvo que ambos animadores no tendrían la mejor de las relaciones.

Todo comenzó cuando los panelistas del espacio comenzaron a comentar sus opiniones sobre esta pareja televisiva, momento en el cual Daniel Fuenzalida señaló que “no todos ponían las fichas en esta pareja, no todos pensaron que se iban a llevar espectacular o muy bien…“, alcanzó a decir, siendo interrumpido por Díaz.

“No se llevan tan bien“, aseveró, causando la sorpresa del periodista Sergio Rojas, quien indicó: “Tú acabas de dar nuevamente una frase que dice ‘yo no sé si lleven tan bien’“, expresó, tras lo cual Pamela reiteró que “bueno, yo creo que no se llevan tan bien (…) porque trabaje ahí”.

“¿Se llevan mal?“, volvió a consultar Rojas, tras lo cual la animadora respondió que “no, no se llevan mal, pero no hay esa onda que uno ve con los dos animadores de TVN“, dijo, añadiendo que entre ellos no realizan actividades juntos fuera del horario laboral, no así como sucede con los dos conductores del matinal de Televisión Nacional.