Monse Álvarez arremetió contra el diputado Durán luego que asegurara que le faltan recursos a Carabineros: “Me da un poco de rabia”

Durante la jornada de hoy en “Contigo en la Mañana” se tocó el tema de la Institución de Carabineros, luego de que hace unos días balearan a un malabarista en Panguipulli, acabando con su vida.

En este sentido en el matina de CHV se contó con la presencia de múltiples actores políticos, generando así una discusión entre la conductora Monserrat Álvarez y diputado Jorge Durán (RN).

El parlamentario en la oportunidad expresó que faltaba más inversión y recursos para Carabineros, argumento que fue debatido por Monserrat Álvarez de manera dura.

“Perdone, hay un tema de ineficiencia y voluntad. No diga que Carabineros no tiene plata. Me da un poco de rabia que diga eso, se robaron 28 mil millones de pesos“, expresó la periodista, generando que este momento se viralice en las redes sociales.

