“¿Alguien se preocupaba de que ese niño estuviera medicamentado?”: El cuestionamiento de Patricia Maldonado tras caso de malabarista muerto en Panguipulli

La animadora Patricia Maldonado se refirió durante esta jornada a la muerte del malabarista Francisco Martínez, ocurrida el pasado viernes en la comuna de Panguipulli.

Cabe recordar que producto de esta situación, el carabinero acusado de causar la muerte del artista callejero fue formalizado y quedó con arresto domiciliario.

Sobre este tema, Maldonado declaró en su programa “Las Indomables” que “aquí hay vacíos, cosas que no pueden ser“.

En este sentido, aseguró que “este chiquillo es esquizofrénico confirmado por la familia, una persona que es esquizofrénica debe estar medicamentada toda la vida, entonces, la pregunta del millón: ¿alguien se preocupaba de ese niño estuviera medicamentado?”, consultó Maldonado.

“Imagínate, esa persona, con esa enfermedad y más encima con un machete en la mano, ¿va a saber el carabinero que este niño tiene esquizofrenia? no puede saber, y el esquizofrénico puede ser muy tranquilo, puede ser muy callado, pero en algunos momentos va a dejar caer su violencia”, sostuvo.

“Y más encima está jugando en la calle con armamento”, dijo finalmente.

Cabe consignar que la hermana del malabarista de Panguipulli, Rocío Caviedes, dijo en conversación con CNN Chile que el artista callejero padecía esquizofrenia y que no le gustaba mantenerse comunicado. “A él no le gustaban los teléfonos (…) no era un delincuente, por un simple carnet terminó muerto. Si bien tiene una condición psiquiátrica no era un delincuente”, sostuvo.