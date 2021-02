El duro descargo de Tonka Tomicic tras dichos de concejal Iván Roca: “Nos está satanizando a nosotras”

Durante la jornada de hoy en “Bienvenidos” se tocaron las reciente declaraciones que emitió el concejal Iván Roca, luego de que su hijo fuera formalizado por violación reiterada contra una menor de 12 años.

“Si usted es padre o madre de una mujer menor de edad, contrólela, enciérrela. No le dé libertad de hacer lo que ella quiera. Cero carretes con hombres mayores, cero salidas de noche o que se quede afuera llegando de madrugada, para así no enterarse que está teniendo relaciones impropias de su edad con un hombre mayor”, fueron parte de las palabras que emitió el político, generando indignación generalizada.

En este sentido la animadora Tonka Tomicic tuvo duras palabras contra Roca, expresando su indignación. “Las declaraciones son nefastas. Inaceptables (…) Es una niña de 12 años y lo que él expone, además teniendo un cargo público, la verdad uno no puede entender cómo puede declarar una cosa así. Por mucho que su hijo esté involucrado es dramático. Esto no puede ser tolerado“.

Raquel Argandoña coincidió con las palabras de Tomicic, agregando: “Esto me recuerda cuando las adolescentes mostraban un poco de busto y les pegaban un ‘agarrón’ y los hombres decían ‘andaba provocando“.

Luego Tonka retomó la palabra: “Normaliza el abuso, normaliza la violación de los derechos a una menor de edad y traslada la culpa y la responsabilidad a una niña. No puede ser (…) En sus declaraciones la víctima sigue siendo la culpable de todo y el supuesto victimario, hay una investigación judicial todavía para ser bien apegados a la parte legal, pero finalmente se culpa a la víctima (…) Nada justifica un abuso. Nada justifica una violación. No es no y cuando es una niña más aún”.

“Él sataniza a la mujer, es como si estuviéramos en la época mediaval. Nos está satanizando a nosotras. Nosotras somos las responsables las que tentamos a los hombres. Hablamos de mujeres adultas, pero estamos hablando de una niña de 12 años. Basta de satanizarnos a las mujeres por favor”, añadió luego.

Por último cerró: “Basta de cargarnos con la mochila de lo que nos pasa. No es no. Es una niña de 12 años, aunque el joven tenga 18, 20 o 50 es responsable”.

Aquí puedes ver el registro: