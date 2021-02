“La única solución para esto es ponerse la vacuna”: Las declaraciones de Don Francisco tras inocularse contra el Covid-19

El reconocido animador chileno Mario Kreutzberger informó hace pocos días que recibió la vacuna contra el Covid-19, tras permanecer durante más de un año confinado en su hogar en Estados Unidos.

Sobre su experiencia, el comunicador señaló que “me he puesto todas las vacunas desde que nací y creo que la única solución para esto es ponerse la vacuna“, expresó en conversación con El Mercurio.

No obstante, afirmó que “cuando me dicen, ¿usted podría recomendarla? Yo no la recomiendo, porque me parece que cada persona tiene que tomar su decisión”, sostuvo.

Sumado a esto, explicó que el único síntoma que sintió tras inocularse fue “cansancio”: “La segunda dosis la tengo hace una semana, porque acá también están vacunando primero a los adultos mayores”, complementó finalmente.