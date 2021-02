“A esa mujer que nada la detiene…”: “Kel” Calderón recibe cariñoso mensaje de parte de conocido animador de TV

Una de las amistades más sólidas que existe dentro de la farándula nacional es la de la modelo Raquel Calderón y el conductor de programas de aventura, Claudio Iturra.

De hecho, ambos han viajado a distintos lugares fuera de Chile, así como también dentro del país, compartiendo diversas experiencias juntos.

Y es en este contexto que el periodista decidió enviarle un emotivo mensaje a una de sus grandes amigas, en el día de su cumpleaños.

A través de su cuenta de Instagram, Iturra compartió una antigua postal junto a la modelo, acompañada de un conmovedor mensaje hacia “Kel”.

“Feliz cumpleaños a mi partner de viaje, a la amiga, a la confidente, a la que me dice apóyese acá cuando estoy cansado. Y me hace cariño en la cabeza hasta que me quedo dormido“, comenzó expresando el comunicador en la red social.

A esto agregó: “A la eterna caminante, a esa mujer con fuerza que nada la detiene, a la Kel que nos conquistamos como amigos para siempre, y que nunca nos vamos a dejar ir, porque somos amigos, de esos que se encuentran una vez en la vida @k3lcalderon”.

“Feliz cumpleaños Raquel, y que Dios siga iluminando tu camino“, dijo finalmente, emocionando a sus seguidores de redes sociales.

Revisa la publicación acá: