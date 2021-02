¡Se llenó de elogios! Mon Laferte mostró sus canas y sacó aplausos en las redes

La cantante Mon Laferte ha estado en medio de la polémica en los últimos días, tras pintar dos murales en la ciudad de Valparaíso sin el permiso correspondiente, razón por la cual arriesga multas.

No obstante, la artista hizo noticia durante este lunes por una razón completamente distinta: compartió una fotografía “completamente al natural” a través de su cuenta de Instagram.

En el registro la cantante evidenció su pelo con canas, además de realizar una singular reflexión: “A las personas que me dicen que me pinte las canas, a mí me encantan! Las amo“, sostuvo Laferte junto al registro, que ya cuenta con más de 100 mil “likes”.

Al poco de tiempo de ser publicada, la artista se llenó de elogios y comentarios positivos de parte de sus seguidores.

Revisa la publicación acá: