“Lo vio todo el mundo”: Desclasifican supuesto encontrón entre Eva Gómez y Carola de Moras

En la última edición del programa por Instagram Live “Que te lo digo”, el panelista Sergio Rojas aseguró que hace unos años existió un duro encontrón entre las animadoras Eva Gómez y Carolina de Moras en plenos pasillos de Chilevisión.

Según relató el periodista, “Carola llegó contratada, a Chilevisión, por el entonces marido de Eva Gómez. Ella sabía que ambos tenían reuniones, pero un día, Raquel Argandoña le dijo ‘anoche tu marido estaba comiendo con Carola de Moras en Borde Río’, y esa comida a Eva Gómez le causó muy mala espina”.

El encontrón habría ocurrido en medio de la llegada de Carola de Moras al canal privado tras su paso por Televisión Nacional (TVN). En ese entonces, la animadora fue oficializada como el nuevo rostro del festival de Viña, lugar que hasta el año 2013 ocupó Eva Gómez

“Eva después del cahuín que le cuenta Raquel Argandoña, se encuentra con Carola de Moras en el canal, y muy en su estilo, la agarra y le pide explicaciones. La otra trataba de explicar algo que para Eva era inexplicable y ahí los gritos volaban…esto ocurrió en el pasillo de Chilevisión. No en una sala o en un estudio. Lo vio todo el mundo”, agregó Rojas.

Sobre la versión de las aludidas Sergio Rojas dijo: “Eva Gómez nunca me contestó el teléfono, pero esto lo reporteé como con cinco o seis fuentes y todos me contaron lo mismo, algunos me señalaron que Eva solo la gritoneó, otros me contaron que la habría tomado del brazo y la había zamarreado”

Cabe señalar que el programa “Que te lo digo” fue visto por más de 9000 personas y es transmitido todos los domingos a las 21:00 desde la cuenta de los periodistas @hugovalenciatv y @sergiorojas1.