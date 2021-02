Tras 15 años Ruperto abandonará “Morandé con Compañía”: “El último tiempo ni aparecía”

El fin de “Morandé con Compañía” está confirmada, siendo reemplazado por el espacio “El Barrio”, que sería conducido por Ignacio Godoy.

Si bien este espacio nocturno buscará reemplazar el clásico espacio nocturno, algunos comediantes decidieron dar un paso al costado.

Uno de estos es Cristián Henríquez, también conocido como “Rupero”, quien señaló que no continuará, tras 15 años en “Morandé”.

“Llegué con la decisión tomada a conversar con Ina (Sáez, productora de Kike 21). Le dije que me retiraba, que necesitaba dar un paso al costado. Todo fue en la mejor de las ondas, porque en el programa crecí mucho y el programa también creció con mis personajes, pero ya el último tiempo ni aparecía“, partió señalando en una entrevista con LUN.

En la misma línea señaló que su personaje “Ruperto” aparecía muy poco en el programa, señalando que este espacio no era suficiente para mostrar sus recientes trabajos.

“Sentí que Morandé no me daba el espacio para crecer, para mostrar mi trabajo en un espacio que no fuera ‘El Muro’. Además, la línea editorial de Mega tampoco me permitía poder ser más rupturista o ir más al choque con temas sociales“, señaló.

Finalmente señaló que no dejó el espacio feliz. “Estuvimos mucho rato conversando, pero yo iba con la decisión tomada. Si decidía seguir significaba quedarme estancado, haciendo los mismos personajes en El Muro. Además, sentí que como que no era muy necesario que estuviera Cristián Henríquez en el espacio y por otro lado quería seguir haciendo otras cosas“.

Por último señaló tener proyectos televisivos en carpeta, así como algunos fuera de la pantalla, esperando volver a trabajar con sus personajes.