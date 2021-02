Kel Calderón rompió el silencio y se refirió a polémica con Coté López: “Para pelear se necesitan dos”

Hace unos días salió a la luz toda una polémica que involucraba a Kel Calderón y Coté López, luego de que la periodista Macarena Badilla entregara detalles del quiebre de relación con la hija de Raquel Argnadoña.

En este sentido la comunicadora habló de un altercado que tuvo con la “casi abogada“, en donde apareció el nombre de Coté López.

De hecho, López salió en defensa de Macarena de indicó que existía una mala onda hacia ella: “Lo que pasó acá fue que a Kel le molestó el hecho que ella iba a hacer los cosméticos conmigo. Para resumir, porque en verdad qué lata esta cuestión, ella iba a hacer cosméticos y según ella (Calderón Argandoña) que la Maca le había copiado la idea. Pero yo a la Maca le pedí esta cuestión hace mucho tiempo. Yo tenía la idea hace siglos”, sostuvo López.

Quien finalmente se refirió a esta polémica fue Kel Calderón, quien en conversación con Glamorama, fue tajante.

“Yo siempre he pensado que para pelear se necesitan dos, y yo no estoy interesada en eso ni meterme en este cahuín. Les deseo lo mejor a ambas, tanto a Maca como a Coté, que lamentablemente jamás he tenido la suerte de conocer en persona“, sostuvo al citado medio.