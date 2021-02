"Me encerraba sola en el baño y lloraba...": Macarena Tondreau habló abiertamente sobre su depresión

La animadora Macarena Tondreau contó diversos detalles de su vida privada, en conversación con Martín Cárcamo para su programa “Almorzando con el rubio”.

Durante el capítulo, la exrostro de televisión abordó uno de los momentos más difíciles en su vida. Tras su salida de la TV, Tondreau confesó que tuvo depresión.

“Me encerraba sola en el baño y lloraba y lloraba, respiraba, me secaba la cara y partía de nuevo para que los niños no me vieran mal“, confesó la comunicadora.

Por otra parte, reveló cómo ha vivido el período de pandemia junto a su esposo, confesando que se ha reencontrado con él.

“Te voy a decir que es la primera vez en doce años que dormimos casi un año juntos sin parar“, sostuvo la animadora. Esto, porque el trabajo de su marido lo mantenía afuera de su hogar constantemente: “Cada dos meses o un mes viajaba una semana y volvía“, reveló Tondreau.

“Me ha gustado harto, lo hemos hecho bien, no me ha agotado, al revés, me ha encantado“, añadió.