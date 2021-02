Perla Ilich fue acusada de hacer “perro muerto” en un restaurant de Pucón: salió a explicar lo ocurrido

La exrostro de televisión Perla Ilich fue “funada” a través de Facebook, por una persona que la acusó de no pagar la cuenta de un restaurant en Pucón.

Tras esta situación, Ilich decidió aclarar lo ocurrido mediante su cuenta de Instagram, donde explicó que ella ingresó al local junto a un grupo de amigos para comer, y que pagaron la cuenta debidamente. No obstante, cuando se estaban retirando del recinto, un mesero los encaró por otros gitanos que “hicieron perro muerto”, a quienes no conocían.

Ante este hecho, Perla explicó que ella no andaba con las personas que no pagaron su cuenta, y el mesero la entendió. A pesar de esto, de igual manera fue funada mediante la plataforma digital.

“Hace un par de Días fui con un grupo de amigos a comer a un restaurant en Pucón como cualquier persona y llegó una persona gitana también con su familia a comer ahí, Lamentablemente hubo una confusión y esa persona no pudo cancelar la cuenta. Yo con mi familia en mi mesa y mi grupo de amigos salimos normal, porque todos pagamos nuestras cuentas. Cuando salí del restaurant un mesero corrió detrás de mí para decirme que un gitano no había pagado la cuenta, le expliqué que yo no me puedo hacer cargo por todos los gitanos de Chile por ser conocida”, explicó.

“Él me pidió disculpas y me dijo que yo estaba en lo cierto. Le mostré mi boleta me dijo que no era necesario y me dio un buen trato”, añadió. No obstante, señaló que “aún así el restaurant público, nombrándome a mí en su publicación, que un grupo de gitanos que estaba conmigo estaban haciendo perro muerto”.

“Cosa que de mi parte y de la parte de mis amigos no fue así (…) El racismo es algo horrible y algo que detesto, lamentablemente por haber sido conocida la gente toma peso en la persona que no tiene la culpa“, añadió Perla en la publicación.

Revisa acá la publicación: