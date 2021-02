“Saber que no estás me destroza el corazón”: El desgarrador mensaje de Daniel Fuenzalida tras muerte de su madre

Un desgarrador mensaje fue el que compartió el animador Daniel Fuenzalida a través de su cuenta de Instagram, relacionado al triste fallecimiento de su madre.

En la red social, el comunicador compartió un video donde se evidencian varias fotografías de él junto a su progenitora. Junto al registro, el animador expresó cuánto extrañaba a su madre, quien hace varias semanas estuvo internada tras contagiarse con Covid-19.

“Mamá, han pasados unas horas y saber que no estás destroza el corazón”, comenzó declarando Fuenzalida en la plataforma.

“Pero es un no estar físico, porque estas en todos nosotros, no pasó nunca ni pasará jamas un día en que no piense en ti, claro desde ahora será mucho más intenso y profundo, te amo mamita… tu niño, así me decías, ‘hola mi niño’, te amo”, expresó finalmente.

Revisa la publicación acá: